В Ярославле с нового года повысится плата за детские сады

В Ярославле с 1 января 2026 года повысится размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. Приказ департамента образования мэрии вышел 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Плата за детей в группе с пребыванием 8–10 часов вырастет на 8 руб. в день — с 156 руб. до 164 руб. На такую же сумму подорожает пребывание в течение 10,5 часа, плата вырастет со 165 руб. до 173 руб. За 12-часовое пребывание рост составит 10 руб. (с 196 руб. до 206 руб.).

Традиционно повышение производится в связи с ростом индекса потребительских цен. В приказе указано, что родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией не взимается.

Антон Голицын