В Грузии создана партия, выступающая за нейтралитет и отказ от вступления в НАТО

Общественное движение «Единая нейтральная Грузия» (ЕНГ) преобразовывается в одноименную политическую партию и примет участие в парламентских выборах. Об этом заявил один из основателей ЕНГ Вато Шакаришвили.

По словам Шакаришвили, в ближайшее время состоится учредительный съезд партии и будут решены все формальные вопросы.

«На фоне антигрузинской деятельности оппозиции, мы решили объявить о создании политической партии.,— отметил Шакарашвили--. Учитывая нашу ответственность перед страной и народом, мы больше не будем потакать оппозиции, пребывающей в плену евроиллюзий».

По утверждению политика, провозглашение нейтрального статуса Грузии «станет признанием суверенитета и экономических возможностей страны с учетом ее географических преимуществ». При этом «эффективное и разумное использование геополитического положения позволит нам заинтересовать не только страны-партнеры и Россию, но и жителей оккупированных территорий Абхазии и Цхинвальского региона» (так в Грузии называют Южную Осетию).

ЕНГ, еще будучи лишь общественной организацией, часто выступала с критикой прозападного курса Грузии и стремления грузинских элит вступить в НАТО. По утверждению лидеров ЕНГ, эти устремления лишь повышают риски для грузинской государственности, тогда как нейтральный статус поможет «сбалансировать» интересы различных центров силы.

Основатели ЕНГ пока не пояснили, как они решат проблему наличия в конституции Грузии статьи 78, вменяющей в обязанность «всем ветвям власти сделать все для интеграции Грузии в НАТО и ЕС». Для изменения этой статьи необходимо поддержка 75% от списочного состава депутатов в 150 местном парламенте. Грузия стремится стать членом Североатлантического альянса с конца 1999 года.

Георгий Двали, Тбилиси