Граждане Турции попали под сербский рикошет

Правительство Черногории отменило в срочном порядке с 30 октября безвизовой режим для граждан Турции. Решение властей последовало после ножевого ранения черногорца в ходе драки с участием турок и азербайджанцев. Инцидент вылился в антитурецкую кампанию с погромом турецких объектов и шествиями под лозунгами «Турки — вон» и «Убей турка». Черногорская оппозиция обвинила власти в потакании ксенофобии и выполнении заказа президента соседней Сербии Александра Вучича, который жестко раскритиковал Турцию за поставки боевых дронов Косово. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разбитая витрина турецкого ресторана в Подгорице

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Разбитая витрина турецкого ресторана в Подгорице

Отмену безвизового режима для граждан Турции правительство премьера Милойко Спаича провело по ускоренной процедуре в ходе телефонного заседания кабинета министров. До сих пор Турция оставалась в списке из семи стран (включая Россию), гражданам которых виза для въезда в Черногорию не нужна. Подчеркнутую оперативность черногорские власти продемонстрировали в ответ на ночной инцидент в одном из ресторанов Подгорицы, в котором легкое ножевое ранение получил 25-летний житель столицы, за что были арестованы гражданин Турции и три азербайджанца. Полиция тут же провела рейд в столице, задержав полсотни турецких граждан, многие из которых в том же ускоренном порядке были депортированы.

Страсти это не только не успокоило, но и еще больше накалило. Черногорию, и прежде всего ее столицу, захлестнула антитурецкая кампания с погромами и поджогами автомобилей.

Сначала группа молодых парней, почти все в черных куртках с капюшонами, напала и избила турок в районе, где произошла драка, закончившаяся ножевым ранением черногорского гражданина. Затем около сотни таких же парней стали организовывать по вечерам марши в другие, более престижные районы Подгорицы, где проживают турецкие граждане и где немало турецких лавок, магазинов, ресторанов и других подобных объектов. Участники маршей скандировали «Турки — вон» и «Убей турка». Полиция зачастую лишь сопровождала марширующих, не вмешиваясь, хотя потом несколько человек все же были задержаны.

Протест «против засилья мигрантов» был проведен и у здания правительства страны, где звучали практически те же лозунги, а протестующие зажигали файеры и прыгали, приговаривая: «Кто не скачет — это турок».

В некоторых городах принадлежащие туркам объекты были разгромлены, а их автомобили — подожжены.

Вслед за этим директор полиции Лазар Шчепанович отчитался об ужесточении курса властей в отношении турецких граждан и других иностранцев. «В Черногории имеют ВНЖ около 13,8 тыс. граждан Турции. В отношении более 300 лиц приняты решения о депортации и лишении ВНЖ, а всего приняты меры по 3 тыс. иностранцев, которые в предстоящий период покинут нашу страну». Глава полиции заверил, что его подчиненные «обеспечат мир и безопасность по всей стране и не допустят насилия и решения проблем на улице».

Впрочем, многие черногорские эксперты полагают, что охватившей страну «атмосфере линча» способствовали и сами власти. «Именно власти подстегнули паранойю и распространение теорий заговора, что турки осуществляют чуть ли не оккупацию Черногории»,— отметила черногорский политолог Дина Байрамспахич.

Это стало явным намеком на недавнее провокационное заявление одного из лидеров входящего в правящую коалицию просербского «Демократического фронта» — Милана Кнежевича. На днях он объявил, что в 600-тысячной Черногории проживает аж 110 тыс. турок. И тут же, напомнив о недавней жесткой реакции Сербии на поставки Турцией нескольких тысяч боевых дронов Косово, предупредил: «Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Сербия попытается что-либо предпринять в отношении Косово или Боснии, то будет иметь дело с 100 млн турок. Думаете, 100 тыс. турок в Черногории, если получат приказ, будут сидеть сложа руки?»

Черногорская оппозиция обвинила власти в потакании ксенофобии и в том, что поспешной отменой безвизового режима для граждан Турции правительство выполняет заказ президента Сербии Александра Вучича, обвинившего Анкару вслед за поставками дронов Косово в «мечтах о возрождении Османской империи».

«Этого было достаточно, чтобы правительство Милойко Спаича и его экстремистские партнеры запустили волну истерии в отношении всего турецкого народа»,— заявили в оппозиционном Европейском союзе Черногории.

Александр Вучич все обвинения в причастности к антитурецкой кампании в соседней стране отвергает. Находясь на этой неделе с визитом в Узбекистане, сербский президент заверил: «Я и понятия не имел, что там происходит».

В складывающейся в Черногории ситуации любопытна реакция Евросоюза, который считает адриатическую республику главным кандидатом на вступление. В Еврокомиссии уклонились от оценки антитурецких инцидентов в Подгорице, но зато с готовностью откликнулись на решение черногорского правительства ввести визы гражданам Турции, заявив: «Ожидаем от Черногории полного приведения своей визовой политики в соответствие с курсом ЕС».