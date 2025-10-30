В Астрахани гендиректор фирмы пойдет под суд за сокрытие от налоговой 6,4 млн

В Астрахани суд рассмотрит в отношении гендиректора коммерческой организации уголовное дело о сокрытии 6,4 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант сокрыл от налоговой денежные средства фирмы на общую сумму более 6,4 млн в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года. При этом он знал о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фирма фигуранта занимается разработкой строительных проектов.

Павел Фролов