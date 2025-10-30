В Чите возбудили дело после нападения изюбря на сотрудника зоопарка

Следственные органы СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело после гибели работника зоологического питомника «Амодово» в Чите. По данным пресс-службы, дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей гибель человека.

По версии следствия, 28 сентября должностные лица зоопитомника «допустили самопроизвольный выход из вольера дикого животного — изюбря». В результате изюбрь оказался на общей территории, доступной как для сотрудников, так и для посетителей. Там он напал на работника зоопарка, который скончался от полученных травм.

Источник «Ъ», знакомый с расследованием инцидента, сообщает, что свидетелями нападения стали многочисленные посетители, которых экстренно эвакуировали. После этого было принято решение застрелить зверя.

Следователи уже допросили руководство и персонал учреждения, изъяли для изучения необходимые документы. Доследственная проверка по данному делу велась с 28 сентября по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Влад Никифоров, Иркутск