С заботой о здоровье

Первый за четверть века санаторий, построенный в Сочи с нуля, откроется в 2025 году в самом центре Хосты, среди сосен и цитрусовых деревьев.



8 октября в Екатеринбурге в ресторане Forest прошел камерный дневной пресс-бранч, а вечером роскошный светский ужин, посвященный знакомству с проектом «Группы ЛСР», который соединяет два, казалось бы, далеких мира — классическую советскую школу профилактической медицины и эстетику современного премиального курорта. Здесь не лечат болезни — здесь восстанавливают баланс, энергию и внутреннюю гармонию. Концепция терапевтического отдыха «Кристалла» создана для тех, кто живет в ритме мегаполиса, но ищет способы замедлиться, перезагрузиться и вернуть ресурсное состояние, находясь при этом в условиях современного курорта.

Пространство тишины и покоя

Место выбрано не случайно — всего 300 метров до моря и вблизи самшитовой рощи, одного из немногих мест на юге России, где сохранился нетронутый реликтовый лес. Архитектура санатория отсылает к природным террасам, исторически формировавшимся на склонах побережья Хосты. Эти природные формы были переосмыслены в проекте как мягкие горизонтали, открытые уровни, логично перетекающие пространства. Вся эстетика подчинена идее гармонии — свет, пространство, материалы и даже тактильные поверхности работают на ощущение покоя. Это не просто санаторий, а место, где архитектура, медицина и природа соединяются в единую систему мягкого восстановления. В распоряжении гостей — 354 номера, от стандартных до медсьютов с инфракрасной сауной и массажной зоной. Интерьеры построены на принципах нейроархитектуры: приглушенные оттенки, плавные формы и естественное освещение помогают снизить тревожность и улучшить сон. На территории санатория — два бассейна с минеральной водой, хаммам, сауна, фитнес-зал, йога-терраса и терренкуры под соснами. Даже воздух здесь работает на оздоровление — хвойные фитонциды очищают и насыщают его природной свежестью.

Не лечить последствия, а предупреждать сбои

Сердце проекта — медицинский центр площадью более 5000 кв. м. Это пространство осознанного восстановления, где чекапы, митохакинг и генетическая диагностика становятся частью персонального маршрута здоровья. В основе программ — философия 5П: предиктивность, превентивность, персонализация, партисипативность и позитивный настрой. Курорт предлагает не универсальные решения, а маршруты под конкретные цели: от детокса и восстановления опорно-двигательного аппарата до антистресс-ретритов и программ долголетия. Для тех, кто хочет просто отдохнуть, есть короткие модули на три дня и возможность остановиться без медицинской программы — как в отеле у моря. Питание в «Кристалле» — часть терапии. Гастрономическую концепцию разработал ресторанный холдинг Remy Kitchen Bakery совместно с диетологами и нутрициологами санатория. Меню сбалансировано, но не аскетично: детокс-рационы соседствуют с блюдами из локальных продуктов, а на шведской линии можно выбрать блюда, составленные именно под ваш план питания.

Оазис безопасности и комфорта

Создатели проекта стремились использовать максимально актуальные тренды и технологии, одновременно с этим включив весь положительный опыт, который был реализован в подходах советского периода. Это место, где можно прожить несколько дней или недель, чтобы восстановить силы, не отказываясь от удовольствия жить красиво. В этом смысле «Кристалл» не просто санаторий, а новая философия отдыха. Здесь здоровье становится стилем жизни, а забота о себе — естественной частью современного ритма. Возможно, именно так и выглядит курорт будущего, где профилактика превращается в роскошь, а восстановление — в удовольствие.

Официальное открытие санатория «Кристалл» запланировано на 15 ноября 2025 года.

