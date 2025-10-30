История, которая не тает

Шерегеш давно стал легендой зимнего отдыха, но теперь к его снежным мифам добавляется новый сюжет. Курорт постепенно превращается в пространство четырех сезонов: здесь строят термальные комплексы, которые одинаково востребованы и зимой, и летом, прокладывают туристические тропы, развивают гастрономические маршруты и событийную повестку. Жизнь курорта перестает быть привязанной к календарю зимы — именно в этом его новое притяжение.



Сила притяжения

Есть места, которые становятся брендом сами по себе. Шерегеш давно вошел в число таких направлений: о нем знают даже те, кто никогда не катался на лыжах. Зимние фестивали, миллион туристов за сезон, репутация самого снежного курорта России — за последнее десятилетие поселок в Кузбассе закрепился в числе главных зимних точек страны. Сегодня вектор развития курорта выходит за пределы зимнего сезона. Здесь появляются термальные комплексы, гостиницы, прогулочные бульвары, событийные площадки. Шерегеш постепенно превращается не только в точку притяжения туристов, но и в пример новой политики внутреннего туризма в России. Утренние туманы над Зеленой, ощущение тишины и простора, которое дарят горы, делают курорт привлекательным не только как спортивное направление, но и как место, где Сибирь раскрывается через атмосферу покоя и масштабного природного ландшафта.

Конкуренция, которая работает на бренд

Сегодня Шерегеш привлекает внимание сразу нескольких крупных девелоперов. Для туристов это означает больше вариантов размещения и отдыха, для бизнеса — стимул предлагать новые идеи. Развитие идет в разных направлениях: строятся гостиницы, открываются спортивные школы, планируются фестивали и новые площадки для событий. Курорт становится многогранным — и именно эта среда дает гостям повод возвращаться снова и снова.

Архитектура перемен

Одной из главных проблем Шерегеша остается нехватка гостиничных мест: зимой цены поднимаются так высоко, что даже простые номера становятся роскошью. Исправить это должен масштабный проект «УГМК-Застройщик». В ближайшие годы здесь появятся новые отели с термальными зонами и бассейнами, а позже — целый комплекс гостиниц и уютных шале в стиле Горной Шории. Так курорт получает разные форматы размещения: от крупных отелей до демократичных домиков для дружеских компаний или семей. Это делает Шерегеш живым и доступным для самых разных гостей.

Инфраструктура нового уровня

Долгие годы жизнь курорта определялась зимним сезоном, который длился с ноября по апрель. Теперь эта рамка постепенно стирается. Уже открылись новая канатка и освещенная трасса для беговых лыж. Заработали горнолыжная школа и лыжный клуб олимпийского призера. В ближайшие годы к этому добавятся современные гостиницы, модные рестораны, гондольная дорога, прогулочный бульвар — место, где будут проходить концерты, фестивали и праздники. На более дальнем горизонте — термальные и спа-комплексы. Инфраструктура развивается и для жителей: планируется жилой квартал для сотрудников, детские сады, школы и медицинские объекты. Шерегеш постепенно превращается не только в курорт, но и в полноценное пространство для жизни и отдыха в любое время года.

Личный ракурс

Опыт пребывания здесь подтверждает: цифры и планы — это лишь часть картины. Шерегеш нужно прожить. Утренние туманы, разноцветные вершины, мягкий воздух на высоте создают особое ощущение. В сентябре курорт впечатляет множеством божьих коровок, которые садятся на руки и плечи, — кажется, что сама природа участвует в движении места. Даже на вершинах дышится легко, а каждый склон имеет свой характер: строгий и каменный или мягкий, окрашенный в рыжевато-зеленые тона. В то время как крупные проекты еще строятся, здесь работают простые частные бани, где чувствуется подлинная сибирская атмосфера. Шерегеш сегодня — это процесс, а не результат, это место, которое рождается на глазах.

Точка притяжения

Через несколько лет Шерегеш сможет соперничать с европейскими курортами. Но ждать будущего не обязательно: оно уже чувствуется здесь и сейчас — в новых канатках, современных трассах, уютных банях и в ощущении, что Сибирь раскрывается во всей своей красоте. Шерегеш перестает быть только зимней сказкой. Он превращает календарь в условность: здесь можно встретить весну в теплых термах, провести лето на фестивалях под открытым небом, гулять по золотой осени и кататься по пушистому снегу зимой. Это история, которая не тает, как бы ни менялись сезоны.

Подготовила Евгения Яблонская