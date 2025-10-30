В Набережных Челнах на капитальный ремонт школы выделят 330 млн рублей

В Набережных Челнах проведут капитальный ремонт школы № 45, расположенной по адресу проспект Чулман, 34. На эти цели из бюджета республики выделят 330 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные и инженерные работы, а также установку и монтаж оборудования. В проект входят: ремонт фасада и кровли, замена дверей, окон и витражей, обновление систем водоснабжения, канализации и отопления, проведение общестроительных и прочих работ.

Завершить капитальный ремонт планируется до 1 декабря 2026 года, а срок полного исполнения контракта установлен до 18 января 2027 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова