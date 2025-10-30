Семь причин провести выходные в Миассе

Арт-индустриальные маршруты по городам Большого Урала — очередной апдейт Уральской биеннале современного искусства. Их суммарная протяженность составит более 13 000 км. И одним из объектов художественного (и исторического) исследования выбран Миасс — «город в золотой долине», прославившийся драгоценными самородками, уникальными минералами Ильменских гор и автомобилями «Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Захар Шадрин, Уральская Биеннале современного искусства Фото: Захар Шадрин, Уральская Биеннале современного искусства

Однодневное путешествие в Миасс станет настоящим открытием для тех, кто любит изучать новые территории через призму судеб освоивших их людей. Знакомство с городом начинается уже в автобусе с увлекательного экскурса в исторический и актуальный контекст локации от гида-медиатора, интригующего уникальными фактами и взаимосвязями на этом арт-индустриальном маршруте.

# 1. Естественно-научный музей Ильменского государственного заповедника. Масштабная институция, которая входит в пятерку самых значимых геолого-минералогических музеев России и имеет в экспозиции одну из крупнейших биологических диорам страны, вмещает шесть экспозиционных залов с девятью тысячами экспонатов. Если говорить метафорически, это огромная копилка с богатствами, добытыми из недр земли Уральской в разные эпохи. Всего здесь было обнаружено 264 разных минерала, большинство из них — эксклюзивы. Например, редчайшая разновидность гранита — миаскит, названный в честь города, или «Большой треугольник» — самый крупный в мире золотой самородок весом 36 кг из числа сохранившихся до наших дней, найденный в Миассе в 1842 году. Прийти, увидеть, удивиться — не только уникальным экспонатам, но и экспресс-лекции местного экскурсовода о философии и метафизике камня... Музей определенно вызывает желание углубиться в тему природных сокровищ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства

# 2. «Большая наука в маленьком Миассово» — иммерсивный спектакль-променад по Естественно-научному музею, где пространство становится носителем памяти. В центре истории — фигура Николая Владимировича

Тимофеева-Ресовского, выдающегося биолога, основателя радиационной генетики, человека удивительной судьбы, который не раз балансировал на грани жизни, но оставался безоговорочно преданным и влюбленным в науку. Это он в середине прошлого столетия создал на закрытой биостанции в Ильменском заповеднике уникальную научную Вселенную, которая стала местом притяжения для ученых, писателей, математиков и философов, пространством непрерывного творчества и поиска. В ходе иммерсивного спектакля зрители, двигаясь по залам вместе с актером-ведущим, не просто следуют рассказу, а становятся участниками живого процесса: сочиняют научный детектив, вступают в игры памяти и в финале сами зачитывают фрагменты воспоминаний.

# 3. Прогулка по центру старого города, подобно энциклопедии, расскажет, точнее, покажет страницы уникальной истории Миасса прошлых столетий. Здесь представлен концентрат архитектурных свидетельств разных эпох, оживленных модным рестораном, кофейней, магазинами (вот она, наглядная связь времен!) и не тронутых современностью. Как, например, памятник Почетному насекальщику В. И. Ленину, который официально числился рабочим завода, производившего инструменты, в основном напильники и пилки. Согласно истории, «вождю пролетариата» платили зарплату, которая, правда, не перечислялась ему, а шла на благотворительность. Причем официально он был «уволен»: лишь в 1991 году, после распада СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства

# 4. Музей автомобильного завода «Урал». История ставшего одним из лидеров российского машиностроения предприятия — это история подвига, история преодоления, целеустремленности, верности идеям, начиная с самого первого дня, когда в конце 1941 года в Миасс прибыл эшелон с эвакуированным оборудованием Московского автомобильного завода имени Сталина (ЗИС) и рабочие, по шесть-семь человек, по снегу накатом катили станки почти в тонну весом к месту, где в скором времени был построен первый цех. Благодаря самоотверженности людей (и взрослых, и подростков), трудившихся на производстве во время Великой Отечественной войны и живших в тяжелейших условиях, буквально на ровном месте вырос огромный завод. Об этом героическом начале и эволюции предприятия рассказывает захватывающая дух коллекция артефактов — от самодельных холщовых ботинок на деревянной подошве времен войны, в которых трудились рабочие, и первого грузовика до инсталляции кабинета инженера советской эпохи и макетов современных «Уралов», в том числе участвующих в ралли.

Однодневное путешествие в Миасс станет настоящим открытием для тех, кто любит изучать новые территории через призму судеб освоивших их людей. Знакомство с городом начинается уже в автобусе с увлекательного экскурса в исторический и актуальный контекст локации от гида-медиатора, интригующего уникальными фактами и взаимосвязями на этом арт-индустриальном маршруте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства

# 5. Дегустация на шоколадно-кофейной фабрике «Чаокофе». Культовое место Миасса — сюда горожане и гости приезжают за кофе эксклюзивной обжарки, шоколадом и мороженым, сопоставимыми по вкусовой эстетике с известными фуд-брендами. История бизнеса, начавшегося в прямом смысле слова на кухне типовой квартиры в пятиэтажке исключительно благодаря личному пристрастию к кофе и рассказанная представителем компании, рождает огромный интерес и уважение. Экскурсия по современному производству с демонстрацией процесса обжарки в реальном времени убеждает в основательности идеи, а щедрая дегустация вызывает желание «купить все» и занести в список контактов телефон фабрики. К слову, популярность «Чаокофе» давно вышла за пределы Челябинской области и даже России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства

# 6. Берег озера Тургояк. Получасовая медиация с видом на гладь озера, которое за прозрачность воды называют уменьшенной копией Байкала, и кинематографичную панораму гор и сосновых лесов. В этом природном великолепии легко расслабиться, пофилософствовать о современном искусстве в «глубоко промышленном городе» и… потерять счет времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: Захар Шадрин, Уральская индустриальная биеннале современного искусства

# 7. Машгородок — финальная глава в однодневном исследовании Миасса. Особенность самого северного и самого молодого района города — это переплетение судеб людей из разных частей России, которых в середине прошлого столетия объединило желание работать на благо Родины, а именно создавать ее ядерный щит. В 1950-е годы из Златоуста в Миасс перевели ракетное конструкторское бюро (СКБ-385) под руководством С. П. Королева (сегодня это Государственный ракетный центр «КБ им. академика В. П. Макеева», один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники). Сложнейшие инженерные задачи требовали высочайшей квалификации, поэтому в Машгородок съезжались специалисты высокого уровня со всей страны. Для благоустройства их быта строились капитальные жилые дома и объекты социального назначения. Постепенно в Машгородке появились поликлиника с больницей, кинотеатр «Восток», гостиница «Нептун» с рестораном, Дворец культуры «Прометей», Дворец спорта «Заря» с плавательным бассейном, Детский дворец культуры «Юность», стадион. Помимо специально разбитых липовых и серебристо-еловых аллей, отличительной особенностью застройки стало сохранение лесных массивов и сложного рельефа местности — район как бы «прорастал» среди девственной природы. За архитектурный ансамбль Машгородка группа архитекторов и строителей получила Государственную премию, а Миасс значительно расширил свои границы.

В глобальном мире интерес и уважение к локальному — фундаментальная установка, с которой просвещенные люди вряд ли будут спорить. Тесно связанные с промышленностью уральские города годами, столетиями формировали вокруг себя аутентичное символическое поле. Исследовать его — привилегия потомков.

Уральская индустриальная биеннале — одно из крупнейших регулярных международных событий в области современного искусства, проводится с 2010 года. Миссия этого мультиформатного проекта — сделать индустриальность поводом для художественного исследования и деятелями искусства, и непрофессиональной аудиторией. Именно поэтому в качестве выставочных площадок биеннале использует здания бывших и действующих заводов, промышленные территории и объекты архитектурного наследия.

Подготовила Наталья Каплун