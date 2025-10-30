В Самаре на заседании губдумы главу ТФОМС попросили объяснить проблемы с медпомощью в регионе

В четверг, 30 октября, на заседании Самарской губернской думы депутат Геннадий Говорков попросил директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Самарской области Владислава Романова объяснить, почему жители региона вынуждены ехать для получения медпомощи, например, протезирования, в другие регионы РФ. Руководитель регионального ТФОМС объяснил это большими очередями на получение услуг в Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Владислава Романова, в регионе 2,5 тыс. пациентов могут быть обеспечены протезированием, а очередность составляет около 10 тыс. человек. Поэтому пациентам выдается направление на лечение в другом регионе, а фонд оплачивает его. Кроме того, некоторые виды высокотехнологичной медицинской помощи не представлены в Самаре, добавил директор областного ТФОМС. Владислав Романов отметил, что в этой ситуации нет нарушений прав пациентов со стороны фонда.

Также Геннадий Говорков обратил внимание на отсутствие в регионе со стороны фонда доступного информирования населения на тему получения медицинских услуг. По словам депутата, жители вынуждены обращаться по этому вопросу к парламентариям, потому что «считают, что депутат должен знать все». В связи с этим Геннадий Говорков предложил главе областного ТФОМС наладить SMS-информирование населения.

На заседании правительства Самарской области 10 октября губернатор Вячеслав Федорищев отказался принимать доклад Владислава Романова и раскритиковал директора областного ТФОМС за то, что межбюджетные трансферты из территориальных фондов других регионов были заложены в размере более 1 млрд руб., из которых в 2026 году в Самарской области было освоено лишь 880 млн руб. Директор фонда объяснил это тем, что пациенты из других регионов предпочитают для лечения Москву и Санкт-Петербург, поэтому Самарская область не достигает своего показателя привлечения больных из других субъектов РФ. Со своей стороны, Вячеслав Федорищев спросил, не связаны ли проблемы получения медицинской помощи в Самарской области «с аффилированостью к господам, которых называют в прессе влияющими на здравоохранение в Самарской области?» Вопрос остался без ответа.

Георгий Портнов