Гадалок и попрошаек на улицах Ставрополья будут наказывать жестче

Люди, занимающиеся попрошайничеством и гаданием на улицах Ставрополья, теперь могут заплатить вместо прежних 300 или 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. Такие изменения в закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» внесли депутаты на очередном заседании регионального заксобрания, сообщает сайт краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как отмечается, теперь за приставание к людям на ставропольских улицах для гадания или попрошайничества нарушителям придется заплатить от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Депутаты пояснили, что закон не предусматривает для таких правонарушений наказание в виде предупреждения, как раньше. Решение о назначении административных штрафов по таким делам будут принимать мировые суды.

Председатель Думы Ставрополья Николай Великдань предположил, что ужесточение ответственности сократит число таких нарушений.

Закон пока не вступил в силу — это произойдет на следующий день после дня его официального опубликования.

Наталья Гончарова