Проект бюджета Самарской области на следующие три года принят в первом чтении

Депутаты Самарской губернской думы большинством голосов приняли в первом чтении проект закона о бюджете Самарской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Заседание областного парламента состоялось сегодня, 30 октября.

За законопроект проголосовал 31 депутат, 8 человек воздержались. Не поддержала проект бюджета фракция КПРФ. По мнению зампреда губдумы Алексея Лескина, законопроект сложно назвать социально ориентированным в условиях сокращения населения Самарской области. По данным депутата, за год население региона сократилось на 21 тыс. человек.

В 2026 году доходы Самарской области предусмотрены в объеме 296 млрд руб., расходы — 326,1 млрд руб., дефицит бюджета составит 30,1 млрд руб.

В 2027 году, согласно прогнозу, доходы областного бюджета составят 307,6 млрд руб., расходы — 318, 8 млрд руб., дефицит — 11,2 млрд руб.

В 2028 году доходы, как ожидается, достигнут 318, 9 млрд руб., расходы — 323 млрд руб., дефицит — 4 млрд руб.

Как отметила зампредседателя правительства Самарской области — министр финансов региона Ольга Собещанская, при формировании законопроекта учитывался консервативный вариант прогноза социально-экономического развития региона.

«При формировании доходной части бюджета учтены сдержанный, но рост валового регионального продукта на 16,9% в трехлетнем периоде, рост инвестиций на 17,6% и рост прибыли организаций на 9,8% также в трехлетнем периоде», — сказала Ольга Собещанская.

Как указано на сайте областного минфина, в бюджете отражены федеральные приоритеты: национальный суверенитет, прежде всего в части обороноспособности, поддержка участников СВО и их семей, реализация национальных проектов.

На здравоохранение, образование и социальную политику предусмотрено 53% расходов. Увеличен МРОТ на следующий год (с 22 440 руб. до 27 093 руб.), повышаются зарплаты с сохранением дифференциации, доход от трудовой деятельности, от которого определяется заработная плата бюджетной сферы увеличивается с 62 до 67 тыс. руб. Для неохваченных категорий работников бюджетной сферы, по решению губернатора Вячеслава Федорищева, предусмотрена доплата 5 000 руб. На меры поддержки для детей предусмотрено финансирование в размере 101 млрд руб. на три года, из них 33 млрд руб. — в 2026 году.

До 7 ноября депутаты могут предложить поправки в законопроект.

Сабрина Самедова