Торги на вывоз ТКО за 3,3 млрд рублей объявил кемеровский регоператор
ООО «Чистый город Кемерово» объявило три аукциона по выбору подрядчика для оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Контракты включают территории — Беловского, Гурьевского, Промышленновского муниципальных округов, а также Березовского и Кемеровского (Заводской, Ленинский, Кировский, Рудничный, Центральный районы) городских округов, сообщается на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена каждого из трех контрактов составляет более 1 млрд руб., суммарно — 3,3 млрд руб. Заявки принимаются до 20 ноября текущего года, торги назначены на 25 ноября.
«Цена договора включает в себя все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые оператор обязан оплачивать в связи с оказанием услуг», — говорится в конкурсной документации. В качестве источника финансирования указаны собственные средства (за счет выручки) регионального оператора.
Контракты заключаются на три года — с 2026-го по 2028 год включительно. Подрядчику предстоит вывезти 1,6 млн куб. м, 2,5 млн куб. м и 2,7 млн куб. м.
ООО «Чистый город Кемерово» работает в сфере сбора и транспортировки отходов с 2014 года. К работе в качестве регоператора компания приступила в июле 2019 года. Предприятие имеет лицензии на обращение с отходами I–IV классов опасности. В зону его деятельности входит территория с населением более 1,5 млн человек. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка общества составила 1,75 млрд руб., что на 6 % выше уровня 2023 года, однако чистая прибыль сменилась убытком в 64 млн руб.