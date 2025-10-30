В Уфе директора строительных фирм признаны виновными в хищении средств граждан

Советский районный суд Уфы вынес приговор генеральному директору и совладельцу ООО «Строительное предприятие "Инициатива"» ОАО «КПД» Ильдару Мукаеву и бывшему директору ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» (НФСК, признано банкротом в июне 2020 года) Владимиру Безрукову. Суд признал их виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и привлечении средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике. Суд приговорил Ильдара Мукаева к семи, а Владимира Безрукова — к девяти годам колонии общего режима.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ильдар Мукаев, Владимир Безруков и владелец НФСК Рамиль Киньягулов (скончался в августе 2023 года) дважды продали квартиры в строящемся доме на улице Джалиля Киекбаева в Уфе. Они заключили с 25 гражданами договоры инвестирования строительства на общую сумму более 51 млн руб. После возведения дома фигуранты уголовного дела передали квартиры другим покупателям по договорам долевого участия. Средства клиентов, инвестированные в строительство, они похитили, полагали в СКР.

Кроме того, директор и учредитель НФСК аналогичным образом с марта 2014 года по июнь 2016 года обманули десять человек, планировавших купить квартиры, причинив ущерб на сумму около 23 млн руб.

Уголовное дело в отношении Рамиля Киньягулова прекращено в связи со смертью.

Майя Иванова