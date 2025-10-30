Многодетным нижегородцам разрешат бесплатно парковать все машины семьи

Заксобрание Нижегородской области 30 октября внесло изменения в норму регионального закона, касающуюся права бесплатной парковки автомобилей многодетных семей на платных парковках. С учетом внесенной с голоса поправки депутаты сняли ограничения по числу автомобилей в семье, на которые распространяется льгота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2021 году такое право ввели для одного транспортного средства, принадлежащего одному из родителей в многодетной семье. Спустя четыре года и в связи с объявлением в регионе Пятилетия семьи депутаты сначала хотели распространить такое право на два автомобиля. Депутат Василий Суханов озвучил предложение вовсе снять ограничения, чтобы больше не возвращаться к вопросу. Председатель заксобрания Евгений Люлин его поддержал, сказав, что вчера это предложение обсуждали на фракции «Единой России».

Галина Шамберина