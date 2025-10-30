В Екатеринбурге открылся «Форум будущего»

В Екатеринбурге открылся IT-конгресс и выставка «Форум будущего». На него зарегистрировалось более 6,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На площадке выставки — более 60 экспонентов, в том числе «Контур», ВТБ, «Ростелеком», Kaspersky, УЦСБ. На стендах компании представили презентации своих разработок «железа» и программного обеспечения. В часности, среди экспонатов — управляемые роботы, платы, системы видеонаблюдения, ИИ-агенты и решения для бизнеса в сфере кибербезопасности.

Приглашенные гости форума — актриса Ирина Горбачева, блогеры Роман Каграманов и Валентин Петухов (Wylsacom), фигурист Роман Костомаров. Помимо этого, на форуме выступят доктор физико-математических наук Алексей Семихатов, космический инженер Марат Айрапетян, психолог и психотерапевт Зара Арутюнян. На сессиях форума обсудят проблемы цифровизации бизнес-процессов, беспилотные технологии, вопросы кибербезопасности и импортозамещения.

Форум проходит в Екатеринбурге в третий раз. В 2025 году он проходит два дня — 30 и 31 октября.

Анна Капустина