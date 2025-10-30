Самарский губернатор Вячеслав Федорищев сдавал нормативы ГТО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в MAX, что выполнял нормативы ГТО. Мероприятие проходило в школе поселка Кинельский.

Глава региона испытал себя в трех видах комплекса. Рывок гири он сдал на золото, а отжимания и прыжок в длину — на серебро.

В настоящее время в движение ГТО вовлечено более 720 тысяч жителей Самарской области всех возрастов. Открыты 88 центров тестирования.

Андрей Сазонов