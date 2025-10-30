Звезды монетизируют «разрыв по сваге»

В шоу-бизнесе тренд на «разрыв по сваге» — это когда образы пары селебрити настолько не сочетаются, что вызывают бурное обсуждение и даже осуждение в соцсетях. На тенденцию обратил внимание Forbes. Пользователи анализируют свои отношения и приходят к выводу, что у них с партнером тоже swag gap. Как знаменитости используют тренд для повышения рейтингов? Разбиралась Юлия Савина.

Swag gap — это неравные отношения, когда один из партнеров выглядит и ведет себя гораздо более уверенно, харизматично и круто. Он роскошно одет, успешен, у него насыщенная светская жизнь. Но его половинка шокирует окружающих своим стилем, профессией, высказываниями. Больше всего вопросов у пользователей соцсетей к Тимоте Шаламе и Кайли Дженнер, Селене Гомес и Бенни Бланко, Джастину Биберу и его жене Хэйли. Часть из этих пар точно знает, что «разрыв по сваге» хорошо продается, говорит генеральный директор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева: «Когда необходимо подсветить успех, стиль, харизму, личный бренд какого-то одного человека, swag gap — нормальный, адекватный прием в брендинге, в пиаре.

В предпринимательском сообществе тоже бывает довольно часто, когда предприниматель, будь то мужчина или женщина, выглядит более дорого, стильно, открыто, харизматично, чем его или ее партнер. Это вполне нормально. Двум очень ярким людям может быть сложно ужиться между собой, и пары часто друг друга уравновешивают. Причем это касается не только романтических отношений, но и партнерских, деловых».

В российском шоу-бизнесе тоже научились монетизировать swag gap. Самый яркий пример — пара рэпера Джигана и инфлюэнсера Оксаны Самойловой, отмечает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Джиган мог вести разгульный образ жизни, говорить про пиво и бить себя по пузу, а Оксана — примерная мама. И на контрасте получается забавная пара, за которой интересно наблюдать.

Это стратегический подход, который очень хорошо монетизировался. Зачастую, правда, используют классический прием — это идеальная пара: либо они оба странные и друг друга дополняют, либо они идеальные с точки зрения глянцевой картинки, как Бекхэмы, к примеру. Все это нужно периодически обновлять и не скатываться в непристойность, тогда можно отработать в минус. Вначале будет много хайпа, но рекламодатели уйдут».

Такие отношения могут продержаться достаточно долго, если пара договорилась о том, что разрыв в крутости для них норма. В противном случае союз будет недолговечным, констатирует бизнес-психолог Алена Никольская: «Когда разрыв в паре становится очень очевидным, то это становится значительным источником напряжения. Если один человек начинает чувствовать себя, как будто он все время не дотягивает до того яркого, харизматичного, известного, публичного, и начинает себя сравнивать с другими людьми. И пара через какое-то время расстается. Это приводит к очень большим конфликтам, и, в конце концов, тот, который доминировал, все равно начинает искать в окружении кого-то другого, который подходит ему по уровню жизни, по уровню проявленности и по определенным ценностям».

Настоящим чувствам «разрыв по сваге» не помеха, успокаивают психологи. А искренность считывается аудиторией позитивно. Свадебные образы певицы Ланы Дель Рей и ее мужа, брутального ловца аллигаторов Джереми Дюфрена, стали хитом на прошлый Хэллоуин.

Юлия Савина