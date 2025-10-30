В Челябинске частный дом дороже трехкомнатной квартиры на 28%

Средняя стоимость пригородного дома в Челябинске составила 10,7 млн руб. Это на 28% дороже трехкомнатной квартиры на вторичном рынке, сообщает пресс-служба «Циан. Аналитики».

По данным рейтинга, самый большой ценовой разрыв между стоимостью дома в пригороде и трехкомнатной квартиры зафиксирован в Волгограде. Там индивидуальное жилье на 58% дороже, а его средняя стоимость составляет 10,8 млн руб.

Самая небольшая разница в стоимости жилья в указанных сегментах оказалась в Перми. Пригородный дом там в среднем обходится в 8,8 млн руб., а трехкомнатная квартира на вторичном рынке — в 8,4 млн руб.

В Уфе и Казани обратная ситуация. Там стоимость квартиры обходится дороже, чем частный дом. Например, в Уфе средняя стоимость подержанной «трешки» составляет 9,9 млн руб., а объекта ИЖС — 9,5 млн руб.

В Казани пригородный дом на 14% дешевле, чем трехкомнатная квартира — 13 млн против 15,2 млн руб. соответственно.

Ольга Воробьева