Томича осудили на 14 лет за призывы вступить в запрещенный украинский нацбат

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Томской области, который был приверженцем идеологии украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признанно террористической организацией и запрещено на территории РФ). Подсудимому назначили 14 лет лишения свободы, из которых первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

.

По версии следствия, фигурант дела в мессенджерах призывал граждан к участию в деятельности запрещенного движения «для изменения ситуации, связанной с общественно-политическим строем в РФ».

Кроме того, установили правоохранители, томич в Twitter (соцсеть X, заблокирована решением Роскомнадзора в марте 2022 года) опубликовал материалы с призывом к поступлению на курсы обучения, связанные с использованием БПЛА в боевых действиях.

Александра Стрелкова