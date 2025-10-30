Экс-советника президента Казахстана убили в драке в Астане

Экс-советник президента Казахстана, бывший заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров погиб в результате драки в Астане. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на местную полицию.

В полиции заявили, что между господином Бабакумаровым и его знакомым «возник словесный конфликт, который перешел в драку». Полученные пострадавшим травмы оказались смертельными. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Ержан Бабакумаров в разные годы возглавлял Центр анализа и прогнозирования при администрации казахстанского президента, замещал главу президентской канцелярии, был заместителем акима (мэра) Алма-Аты. В течение нескольких месяцев в 2019 году был советником президента.