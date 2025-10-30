В Ижевске откажутся от песка при обработке дорог в зимнем сезоне
В новом зимнем сезоне дорожники Ижевска и Завьяловского района планируют перейти на использование галита вместо пескосоляной смеси. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства Игорь Асабин.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадия Таранова, отказ от песка обусловлен его недостатками — загрязнением улиц и негативным воздействием на зеленые насаждения. Новая технология, основанная на чистой соли и солевом растворе, будет более эффективной и экологичной.
Игорь Асабин добавил, что на данный момент готово 70% техники для работы на региональных и межмуниципальных дорогах, а также идет завоз противогололедных материалов. До 15 ноября будет заготовлено 1,7 тыс. т холодного и литого асфальта для оперативного устранения аварийных ям.