В Челябинске изменится расписание электричек из-за праздничных выходных

На Южно-Уральской железной дороге изменится график курсирования пригородных поездов. Дни отправления некоторых маршрутов перенесут из-за ноябрьских выходных, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Так, на 4 ноября перенесли отправление пригородного поезда из Златоуста в Челябинск, а также две «Ласточки» из Челябинска в Магнитогорск и обратно. Изначально они были назначены на 2 ноября и 31 октября соответственно.

Кроме того, пригородный поезд Полетаево-1 — Челябинск отправится по маршруту 1 ноября вместо 3 и 4 ноября.

На 4 и 5 ноября также назначены дополнительные электрички из Челябинска в Екатеринбург и обратно.

На этой неделе в связи с празднованием Дня народного единства суббота 1 ноября объявлена рабочей, 3 и 4 ноября — выходными.

Ольга Воробьева