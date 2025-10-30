Похищение по-американски

США хотели похитить Николаса Мадуро, завербовав его личного пилота. Задача перед венесуэльским летчиком была поставлена нетривиальная. По сути, угнать президентский борт и посадить его на подходящей для американских властей территории, чтобы арестовать Мадуро. Правда, попытка сорвалась: пилот отказался от $50 млн и убежища в Америке, заявив, что «венесуэльцы своих не предают». Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Сюжет, достойный сценария для шпионского триллера, — так описывают инцидент СМИ. Хотя речь, скорее, о комедии категории «В», отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Как рассказали Associated Press действующие и бывшие американские чиновники, а также источники в венесуэльской оппозиции, прошлой весной 50-летний агент Министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес — тогда атташе в американском посольстве в Доминиканской республике — получил от информаторов наводку. Два самолета, связанных с Мадуро, прибыли на ремонт в Санто-Доминго.

Сопровождавших их пилотов вызвали на допросы. А главному летчику, генералу Битнеру Вильегасу, сделали предложение, от которого, по задумке, было сложно отказаться, продолжает журналист-расследователь Associated Press Джошуа Гудман: «"Послушай, ты станешь очень богатым человеком, о твоей семье позаботятся, а тебя будут боготворить миллионы венесуэльцев, если ты просто согласишься привезти Мадуро в безопасное место на Карибах, где его смогут арестовать американские власти и придать суду в США", — сказал пилоту агент. Он пообещал ему за это вознаграждение в размере $50 млн. Заговор в итоге не удался.

Но это невероятно важно, потому что сейчас США престали скрывать свои попытки избавиться от Мадуро».

Летчик в итоге определенного ответа не дал, но оставил номер своего мобильного. В итоге переписка с Вильегасом затянулась на 16 месяцев, а контактировавший с ним агент за это время успел выйти на пенсию, но попытки завербовать пилота не оставил. Но в августе 2025-го Вильегас перестал выходить на связь. А в сентябре бывший чиновник администрации Трампа, близкий к венесуэльской оппозиции, поздравил его с днем рождения, опубликовав фото его допроса в Доминикане. Как утверждает Associated Press, за минуту до этого самолет Мадуро вылетел из Каракаса. А через 20 минут неожиданно вернулся в аэропорт вылета. Публикацию активно обсуждали в венесуэльских медиа. А сам Вильегас через несколько дней выступил в эфире местного телеканала, где рассказал о преданности и неподкупности венесуэльских летчиков.

Президент Национальной ассоциации телохранителей России Дмитрий Фонарев, который в 1980-х он охранял Михаила Горбачева, считает эту историю странной: «Я работал еще и с бригадой охраны Рональда Рейгана. Это те ребята, которые спасли его, когда в него стрелял Джон Хинкли-младший. Но потом уровень секретности падал. Зачем вербовать командира воздушного судна? Он же не один в этом самолете летит. Это же не аэроплан, полет полностью контролируется. Нереально посадить самолет президента не в ту точку, проще запрограммировать борт на аварию. Таких прецедентов, чтобы угнать самолет с первым лицом, я, честно говоря, не помню.

Скорее, это просто попытка скомпрометировать ближайшее окружение Мадуро, особенно службу безопасности».

При этом подобные случаи не редки, отмечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович: «К сожалению, никто полностью не застрахован от проникновения агентов. Была масса примеров в США, когда в верхушке Госдепа обнаруживали даже кубинских шпионов. К сожалению, примеры были и у нас, за новейшую историю два человека в аппарате президента уличались в связи с зарубежными разведками. Была знаменитая история генерала Полякова еще в советское время — это человек, который входил в верхушку главного разведывательного управления СССР, но работал при этом на ЦРУ».

В последние два месяца США наращивают военную группировку в Карибском море недалеко от Венесуэлы. В Вашингтоне заявляют, что ведут войну с наркоторговцами. Но эксперты не исключают, что это попытка настроить военных и окружение Мадуро против него.

Екатерина Вихарева