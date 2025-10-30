Компания из Дагестана за 5 млрд рублей реконструирует дорогу в Иркутской области

ООО «ЗБСМ МК-162», зарегистрированное в Дагестане, выполнит реконструкцию участка автомобильной дороги Иркутск — Усть-Ордынский, в том числе транспортной развязки на пересечении Качугского и Александровского трактов на северном выезде из Иркутска. Цена, предложенная подрядчиком, составила 5,1 млрд руб., стартовая — 5,4 млрд руб. На участие в конкурсе было подано всего две заявки, одна из которых комиссией была признана не соответствующей требованиям аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с тем, что членами комиссии по осуществлению закупок принято решение о соответствии требованиям закупки только одной заявки на участие, определение подрядчика признается несостоявшимся», — говорится в решении комиссии. Контракт решено заключить с единственным участником, чья заявка прошла отбор.

Проектом предусмотрено создание четырехполосной проезжей части, а также кольцевой развязки, диаметр которой составит 130 м, также будет возведен путепровод длиной 247,5 м. Работы должны быть завершены до 29 октября 2027 года.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ЗБСМ МК-162», зарегистрированное в 2004 году в Дагестане, принадлежит Зауру и Сиявушу Курбайловым. Выручка компании в 2024 году составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 16 млн руб. По данным Rusprofile, организация участвовала в роли поставщика в 59 государственных закупках на сумму 24 млрд руб.

Лолита Белова