Федеральный бюджет выделит 1,3 млрд рублей на содержание путепроводов в Башкирии

Филиал Росавтодора «Приуралье» на трех конкурсах 21 ноября выберет подрядчиков для содержания путепроводов на участках федеральной трассы М-5, проходящих через Башкирию. На эти цели из федерального бюджета будет выделено до 1,3 млрд руб.

На выполнение планово-предупредительных работ на двух путепроводах над дорогой Уфа—Аэропорт возле поселков Цветы Башкирии и Лебяжий выделят до 410,15 млн руб. В 394,9 млн руб. может обойтись содержание двух соседних путепроводов над железной дорогой. Еще в 485,8 млн руб. оценивается обслуживание путепровода на выезде из Демы.

Подрядчик должен восстановить железобетонные конструкции, обновить асфальтовое покрытие, ограждения и бордюры, нанести разметку, установить знаки.

Работы необходимо закончить до 25 ноября 2027 года, при этом движение по сооружениям на время ремонта прекращаться не должно.

Майя Иванова