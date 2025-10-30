В Оренбурге завершили расследование дела об организации незаконной миграции девяти иностранцев

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина иностранного государства. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024-2025 гг. обвиняемый, индивидуальный предприниматель в сфере общественного питания, организовал незаконное пребывание на территории России девяти иностранных граждан. Для проживания он предоставил им нежилое помещение в кафе на Загородном шоссе, где они и работали.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения.

Руфия Кутляева