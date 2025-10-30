Сбер выступил стратегическим партнером Конгресса молодых предпринимателей Сибири

В Новосибирске прошел Конгресс молодых предпринимателей Сибири «Жить и работать в Сибири» — ключевая региональная площадка для обмена опытом и поиска решений по развитию молодежного предпринимательства. Стратегическим партнером события выступил Сбер.

Фото: Марина Герасимовская

В мероприятии приняли участие более 200 молодых предпринимателей, представителей бизнес-сообществ, органов власти и образовательных организаций. Программа Конгресса включала дискуссии, экспертные сессии и встречи с успешными предпринимателями региона.

Представители Новосибирского отделения Сбера открыли деловую программу Конгресса, представив системные инструменты для поддержки бизнеса — от регистрации ИП и бухгалтерского сопровождения до цифровых сервисов аналитики и продвижения. Отдельное внимание было уделено образовательным и комьюнити-проектам банка, включая премию «Любимый малый бизнес» — федеральную инициативу Сбера, направленную на поддержку локальных предпринимателей, чьи проекты делают жизнь людей комфортнее.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Сбер видит в молодом предпринимательстве колоссальный потенциал развития региона. Мы стремимся не просто предлагать финансовые услуги, а формировать среду, в которой молодые предприниматели получают необходимые знания, доступ к ресурсам и поддержку для стабильного развития. Важно, чтобы бизнес в Сибири развивался уверенно, технологично и с перспективой на будущее».

Итогом Конгресса станет формирование предложений для дорожной карты поддержки предпринимателей на 2026 год, которая объединит все ключевые меры — от обучения до доступа к инвестиционным инструментам.

