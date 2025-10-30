В Оренбурге временно ограничат движение на нескольких улицах 2 ноября

В воскресенье, 2 ноября, в микрорайоне Ростоши Оренбурга будет ограничено движение по нескольким улицам. Об этом сообщает администрация города.

С 11:00 (MSK+2) до 17:00 ограничения будут действовать на ул. Садовое кольцо (от ул. Газпромовской до ул. Березовая Ростошь), на ул. Николаева (от ул. Садовое кольцо до ул. Березовая Ростошь) и на ул. Березовая Ростошь (от ул. Цветной бульвар до ул. Садовое кольцо).

Ограничение вводится из-за проведения футбольного матча на стадионе «Газовик».

Руфия Кутляева