Житель Владивостока получил 15 лет колонии по делу о госизмене

Приморский краевой суд признал жителя Владивостока виновным в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.

«Судом установлено, что в период с 10 по 23 февраля 2024 года фигурант по заданию представителя украинской разведки собрал секретные сведения о дислокации и оснащении воинской части Тихоокеанского флота»,— сообщила прокуратура Приморья https://t.me/prosecutor_pk/10554.

49-летний мужчина, имя и род занятий которого не называются, «проводил визуальное наблюдение, видеофиксацию и сопоставлял полученные данные с интерактивными картами местности». Объектом его внимания являлась 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Фигурант дела отслеживал дислокацию, наличие вооружения, военной и специальной техники, а также размещение служебных объектов бригады. Также он собирал информацию об участии личного состава в СВО.

«В День защитника Отечества, 23 февраля 2024 года, обвиняемый передал собранные сведения представителю украинской разведки через мессенджер для последующего использования против безопасности РФ и вооруженных сил РФ»,— говорится в сообщении.

Алексей Чернышев, Владивосток