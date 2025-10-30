В Контрольно-счетной палате Челябинской области появились новые должности

Законодательное собрание Челябинской области внесло изменения в состав региональной Контрольной-счетной палаты. В ведомстве создали дополнительную должность заместителя председателя и пресс-секретаря. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Заместителем председателя КСП Челябинской области намерены назначить Александра Грязева. С ноября 2010-го по настоящее время он работает первым заместителем министра финансов региона.

Аудитором КСП стала Анастасия Береговая, которая ранее работала прокурором Миасса.

Изменения связаны с тем, что КСП начала осуществлять финансовый контроль за бюджетом ряда муниципалитетов.

Ольга Воробьева