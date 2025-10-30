Российский мессенджер «Роса» будет доступен для всех устройств

Мессенджер «Роса» до конца года должен стать доступен для установки на любые устройства через веб-версию. До этого мессенджером можно было пользоваться только на российском смартфоне «Р-фон» и планшете «Р-таб». О нововведениях сообщил «Ведомостям» член совета директоров АО «НТЦ ИТ Роса» и АО «Рутек» Сергей Кравцов.

«Роса мессенджер» — компонент экосистемы «Роса», разработанный под операционную систему (ОС) «Роса мобайл» и для устройств «Р-фон». В обновленной версии мессенджера изменили дизайн, расширена доступность сервиса с разных платформ и добавлена функция видеоконференцсвязи (ВКС). Все элементы решения — российской разработки, заверил представитель «НТЦ ИТ Роса».

Сколько смартфонов «Р-фон» уже произведено, представитель компании отказался говорить. Он сказал, что устройства продают только в корпоративном секторе, но объемы продаж также неизвестны. По словам источника «Ведомостей» в одном из производителей электроники, за прошедший год у компании было не более пяти корпоративных заказов.

В декабре 2023 года в Москве прошла презентация российского смартфона Р-ФОН на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл», разработкой занималась компания «РуТЭК». Устройство вышло на рынок в 2024 году, но доступно только для корпоративных клиентов.