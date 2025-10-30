Для нужд МЧС Татарстана закупят четыре автомобиля на 10,2 млн рублей

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана планирует приобрести четыре легковых автомобиля на общую сумму 10,19 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Для нужд МЧС республики закупят машины Haval Jolion или его эквивалент. Стоимость одного автомобиля составит 2,55 млн руб. Поставка техники запланирована до 28 ноября 2025 года.

Источником финансирования служит бюджет Татарстана и внебюджетные средства.

Анна Кайдалова