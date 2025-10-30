Суд арестовал бывшего депутата заксобрания

Ленинский суд Перми избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату заксобрания Пермского края Константину Окуневу. Господина Окунева задержали вчера. Как считают следователи краевого УФСБ, он разместил в своем телеграм-канале некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности.

Константин Окунев.

Фото: Максим Стругов. Константин Окунев.

Сам Константин Окунев, по словам следователя, в ходе допроса от дачи показаний отказался, отношение к обвинению он также не выразил.

Защитник Константина Окунева, адвокат Иван Хозяйкин, заявил на суде, что доказательств того, что его доверитель был администратором телеграм-канала, где размещались спорные сообщения, не представлено. По его словам, этот факт можно установить только после получения ответа на запрос в администрацию мессенджера. Господин Хозяйкин просил назначить Константину Окуневу меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 2 млн руб.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя УФСБ об аресте господина Окунева. Изучив представленные материалы, суд отправил господина Окунева в СИЗО.