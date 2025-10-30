Тамбовский «Тагат» может вложить 300 млн рублей в новое химическое производство

Тамбовское АО «Завод "Тагат"» в этом году начало реализацию проекта по производству высокочистых сортов оксида и гидроксида алюминия. Объем вложений оценивается в 300 млн руб., следует из сообщения правительства региона.

На встрече с губернатором Евгением Первышовым генеральный директор предприятия Роман Глазков рассказал, что инвестиции направлены на создание высокотехнологичного производства. По его словам, специальные сорта оксида и гидроксида алюминия востребованы в химической, строительной, металлургической отраслях промышленности.

По собственным данным предприятия, оно было создано еще в 1941 году на базе Винницкой ремонтной базы №9 управления Народного комиссариата обороны СССР. С 1961 года является ведущим в стране заводом по проектированию и изготовлению оборудования для нанесения гальванических, химических и анодизационных покрытий. Кроме этого, предприятие выпускает системы водоподготовки, очистные сооружения, системы приточной и вытяжной вентиляции.

У компании есть дочерняя организация — тамбовское АО «Тагат-сервис». Она поставляет отдельные узлы гальванического оборудования для ремонтных нужд, реставрации и модернизации, в том числе различные комплектующие изделия: фильтровальные установки, специальные химстойкие насосы, воздушные фильтры, источники питания.

По данным Rusprofile, АО «Завод Тагат» было зарегистрировано в Тамбове в октябре 2004 года. До июня 2025-го полным наименованием предприятия было АО «"Тамбовгальванотехника" имени С. И. Лившица». Основной вид деятельности — производство электрического оборудования. Уставный капитал — 2,1 млн руб. Гендиректор — Роман Глазков. Собственники не раскрываются, до 2021 года владельцами являлись Евгений (Семенович) Лившиц, Алексей Фомин, Александр Мартынов, Николай Богданов и Игорь Пономарев. Большая часть из них официально не участвует в других компаниях. Однако господин Пономарев владеет и руководит тамбовским ООО «Иннотех», которое занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Господин Мартынов выступает генеральным директором тамбовских же ООО «Берег» и ЗАО «Ресурс-НД». Обе компании были учреждены для аренды и управления собственной или арендованной недвижимостью. Финансовую отчетность «Тагат» в последний раз публиковал в 2021 году — его завод завершил с выручкой 869 млн руб. и чистой прибылью 40 млн руб.

