Музей истории пожарно-спасательной службы и МЧС откроют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге откроется музей истории пожарно-спасательной службы и МЧС Свердловской области, сообщили в Фонде святой Екатерины. Экспозиция разместится в историческом здании пожарной части на улице Белинского, построенном в начале XX века — сейчас завершаются работы по реконструкции и отделке помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Следующая фотография 1 / 4 Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины

Выставка будет разделена на несколько зон, каждая из которых расскажет о разных этапах развития службы. Посетители смогут узнать о жизни брандмейстера Тихона Чапина, командовавшего пожарной охраной Екатеринбурга в 1903-1908 годах, и о роли каланчей во время пожаров. Внимание уделят работе пожарных во время Великой Отечественной войны и ликвидации крупных пожаров в современное время.

В коллекции музея будут уникальные экспонаты, архивные фотографии и исторические артефакты, в их числе — материалы из книги «Огонь, вода и настоящие люди», которую «Ъ-Урал» издал в 2020 году с председателем региональной организации пожарных и спасателей Свердловской области, генерал-майором вооруженных сил Андреем Заленским.

Генерал рассказал, что работа над музеем началась пять лет назад при поддержке ветеранской организации. Изначально планировалось создать только два зала, но в итоге для создания музея удалось получить все здание, а благодаря поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» работы по реконструкции были ускорены.

Музей будет проводить тематические экскурсии и выставки для патриотического и нравственного воспитания молодежи. Школьников познакомят со всеми оперативными службами и расскажут об учебных центрах, где можно получить профессию спасателя.

«Экспозиция музея — это самое сложное. Основы мы взяли с бывшей пожарно-технической выставки, плюс проводили работу с ветеранами и сотрудниками главного управления. Можно сказать, собираем с миру по нитке. И, конечно же, работа с архивами и библиотекой Белинского. Вся найденная информация структурируется и войдет в будущие экскурсии. Мы больше ориентируемся на учеников средней и старшей ступеней — они уже готовы воспринимать историческую информацию, и, возможно, кто-то уже заинтересован в службе в системе МЧС»,— рассказал начальник центра пропаганды первого пожарно-спасательного отряда города Екатеринбурга Андрей Фрицко.

Ирина Пичурина