Аэропорт Большое Савино переходит на зимнее расписание

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) перешел к работе по зимнему расписанию, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь

Зимой будет доступно 24 прямых направления полетов: 15 на внутренних авиалиниях, четыре — в страны СНГ и пять — в страны дальнего зарубежья.

В Москву планируется 6–7 рейсов в сутки. Осуществлять перелеты будут три авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», «Победа». В Санкт-Петербург будут летать две авиакомпании: «Победа» и «Россия», в Сочи — три: «Победа», «Россия» и «Икар». В направлении Минеральных Вод полеты будет осуществлять авиакомпания «Азимут».

Кроме того, прямые перелеты будут доступны в Казань, Калининград, Новосибирск, Сургут и Уфу. Чартерные перевозки будут представлены на таких направлениях, как Шарм-эш-Шейх (Египет), Хургада (Египет), Анталья (Турция), Пхукет (Таиланд). В конце ноября также появятся рейсы в Камрань (Вьетнам) от Azur Air.