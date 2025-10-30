Ярославского чиновника привлекли к ответственности за «Оздоровление Волги»

В Ярославской области чиновника регионального министерства строительства и ЖКХ привлекли к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства при реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Проверка выявила, что местные власти не выполнили условия соглашения о субсидии из федерального бюджета для проекта «Оздоровление Волги». Нарушения касались строительства и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В связи с этим министру строительства и ЖКХ Ярославской области внесено представление.

По постановлению природоохранного прокурора управление Федерального казначейства по Ярославской области привлекло чиновника, должность которого ведомство не называет, к ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов).

Напомним, основная часть проблемных очистных сооружений проектировалась в 2015-2016 годах, а сдавалась в 2020-е. Власти взыскивают ущерб с подрядчиков, а также пытаются наладить работу очистных, или же ищут другие решения очистки стоков.

Антон Голицын