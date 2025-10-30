Кровавый «Родник»

События ночи 18 декабря 1997 года в сауне санатория «Родник» под Хвалынском Саратовской области вошли в историю криминала под названием «кровавая баня». Тогда встреча членов двух преступных группировок — саратовской «чикуновской» и тольяттинской бригады ОПС «Напарник» — закончилась массовым убийством. С особой жестокостью были убиты пятеро представителей принимающей стороны — их расстреляли, искололи ножами и добили отвертками в уши. В 1999 году Саратовский областной суд установил виновность пятерых из десяти обвиняемых и приговорил их к срокам от пожизненного до 10 лет лишения свободы с учетом вины каждого, а в 2004 году тот же суд признал виновным в пособничестве при убийстве пяти человек в составе группы организатора «кровавой бани» и определил ему 10-летний срок наказания в колонии строгого режима. Мотивы и обстоятельства преступления обсуждаются до сих пор.

Щедрое количество алкоголя, теплая банная обстановка, девочки для досуга, мирное обсуждение финансовых вопросов, карабин «Сайга» в подарок для гостей из Тольятти — ночь с 17 на 18 декабря 1997 года не обещала ничего неожиданного. На встрече присутствовали от «Напарника»: Евгений Кутьминов, Сергей Головин, Сергей Щелаков, Евгений Сердюков, Юрий Горбачев, Сергей Грицевский, трое неустановленных мужчин и местный житель Александр Пяк. «Чикуновских» представляли Павлов, Митрофанов, Семин, Рассохин, Данилов и Андрей Житков.

Хвалынск — город в Саратовской области России, административный центр Хвалынского района. Расположен на правом берегу Волги, у подножия Хвалынских холмов, в 237 км к северо-востоку от Саратова, население — 12 тыс. чел. Город известен как один из центров старообрядчества России и как родина живописца Кузьмы Петрова-Водкина. Санаторий «Родник»: с момента создания в начале XX века здесь располагался женский старообрядческий монастырь, в советское время — лечебно-курортное учреждение, в начале 90-х гг. перешедшее в частные руки, в настоящее время находится в запустении.

Водитель-дальнобойщик ночью на трассе Саратов—Сызрань подобрал и привез в медсанчасть АО «Тяжмаш» человека с ножевыми ранениями. Тот рассказал, что стал жертвой нападения бандитов.

«На месте происшествия оперативники нашли две „девятки“, салоны и багажники которых были буквально залиты кровью. Прочесав примыкающий к трассе лес, милиционеры обнаружили трупы пятерых мужчин — на каждом было множество огнестрельных и ножевых ранений.» (АЛЕКСАНДР Ъ-ИГОРЕВ, «Коммерсантъ» № 143 от 07.08.1998)

Как удалось установить следствию, в том числе и по показаниям выжившего Андрея Житкова, «тольяттинские» и «чикуновские» в сауне решали вопросы, связанные с поставками автозапчастей и бензина, принадлежностью санатория и другие финансовые вопросы.

«На суде родители убитых саратовцев говорили, что их сыновья ездили выяснять что-то насчет запчастей с АвтоВАЗа и нефтепродуктов. А один из подсудимых, тольяттинец Евгений Кутьминов, заявлял, что он с друзьями приезжал в Хвалынск, чтобы приобрести „Родник“». (АНДРЕЙ Ъ-КУЛИКОВ, Саратов, Газета «Коммерсантъ» № 141 от 10.08.1999)

То, почему мирная встреча переросла в бойню, осталось до конца невыясненным. По одной из версий, когда часть гостей отправилась дозакупить алкоголь, «чикуновские» пытались изнасиловать одну из девушек, присутствовавших на встрече.

«14-летняя Наташа в суде говорила, что парни из Саратова ее изнасиловали, а за нее вступился тольяттинец Юрий Горбачев. Тогда саратовцы его избили и вышвырнули из сауны. Как раз в это время подъехали друзья Горбачева, отлучавшиеся в Хвалынск». (АНДРЕЙ Ъ-КУЛИКОВ, Саратов, Газета «Коммерсантъ» № 141 от 10.08.1999)

По другой версии, между саратовцами Митрофановым и Павловым и тольяттинцами Горбачевым и Головиным возникла драка на почве бурных возлияний. Бились жестко, используя стулья и бутылки в качестве оружия, гостям пришлось спасаться бегством. По дороге в Хвалынск тольяттинцы встретили своих товарищей, пожаловались им на обидчиков, после чего было принято решение вернуться и отомстить.

Когда тольяттинцы вернулись в сауну, их обидчики крепко спали. Кутьминов выстрелил одному из них в грудь из карабина «Сайга». Это стало сигналом к убийству. Остальных загнали в бассейн с ледяной водой. Один держал саратовцев под прицелом, еще двое выводили их по одному на улицу, где резали ножами и добивали отверткой в ухо. Трупы сгрузили в машины и отвезли в лес, где забросали снегом.

За расследование взялись сотрудники Приволжского РУБОПа и прокуратуры, были арестованы десять тольяттинцев. Коллегия присяжных Саратовского областного суда начала рассматривать дело в июле 1999 года. На скамье подсудимых оказались пятеро: Кутьминов, Головин, Щелаков, Сердюков и Пяк. Из них трое ранее были судимы, двое числились опасными рецидивистами. Все признали вину в ходе предварительного следствия, но в суде заявили, что оговорили себя под давлением сотрудников УБОПа.

«Подсудимые говорили, что убивали саратовцев другие тольяттинские бандиты — Вова Большой (лидер ОПС „Напарник“ Владимир Вдовин — Ъ), Леша и Саша (они называли только имена), которым удалось скрыться от милиции. Сами же они только помогали выводить жертв во двор, а потом замывали кровь. Выстрел из карабина в Дмитрия Митрофанова (следствие считало, что стрелял Кутьминов) в суде взял на себя его двоюродный брат. Девушки-свидетельницы тоже поддержали эту версию». (АНДРЕЙ Ъ-КУЛИКОВ, Саратов, Газета «Коммерсантъ» № 141 от 10.08.1999)

Выживший Андрей Житков в подсудимых убийц также не опознал. Он заявил суду, что после удара по голове и удара отверткой в ухо кровь залила лицо, и он не видел лиц нападавших.

Присяжные признали всех подсудимых виновными. «Причиной стала неискренность фигурантов в суде»,— объясняло гособвинение.

«Например, себя подвел бандит Кутьминов. Зная, что присяжным по закону запрещается сообщать сведения, характеризующие подсудимых (им было неизвестно о судимостях Кутьминова и его подельников), он пытался изображать в суде респектабельного коммерсанта. Но роль оказалась ему не по зубам: в речах бизнесмена, который большую часть жизни провел за решеткой, то и дело проскальзывали блатные выражения.» (АНДРЕЙ Ъ-КУЛИКОВ, Саратов, «Коммерсантъ» от 10.08.1999)

Кутьминова, Головина и Щелакова суд приговорил к пожизненному заключению. 20 лет лишения свободы, 10 из них в тюрьме, получил Пяк. Меньше всех получил самый молодой из обвиняемых, 27-летний Сердюков: его приговорили к 13 годам колонии.

В 2004 году Саратовский областной суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима тольяттинского авторитетного предпринимателя Владимира Бахвалова, также находившегося в «кровавой сауне», за пособничество в убийстве пятерых человек. Спустя пять лет его сдали подельники, как считало следствие, за то, что он перестал поддерживать их семьи после суда. Срок Владимир Бахвалов отбывал в ИК-23 в поселке Каменский Красноармейского района Саратовской области и вышел на свободу 28 марта 2014 года.

Никита Маркелов