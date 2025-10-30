Из Свердловской области в Сирию отправили 30,9 тыс. куриных яиц

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора завершило 29 октября оформление документов для экспорта инкубационных куриных яиц в Сирию. Партия, состоящая из 30,9 тыс. яиц, была отгружена с предприятия Свердловской области, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Яйца сначала отправят на автомобиле в аэропорт Москвы, откуда их авиарейсом доставят в Турцию, а затем в Сирию. Получатель будет использовать яйца для инкубации и дальнейшего выращивания птицы.

Инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарно-санитарный осмотр и проверили все сопроводительные документы. Ветеринарный сертификат формы 5с был переоформлен. Яйца получены из хозяйства, свободного от заразных болезней птиц.

Ирина Пичурина