Администрацию Архангельского сельсовета обязали отремонтировать жилье инвалида

Кармаскалинский межрайонный суд по иску прокуратуры обязал администрацию Архангельского сельсовета Архангельского района провести капитальный ремонт в жилье инвалида второй группы, а также взыскал в ее пользу 3 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка районного надзорного ведомства установила, что власти выдали местной жительнице на условиях социального найма жилье, ограниченно пригодное для постоянного проживания и требующее капитального ремонта. Однако муниципалитет не организовал работы, что и стало поводом для иска прокуратуры.

Майя Иванова