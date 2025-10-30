Финансисты Невинномысска досрочно закрыли план по доходам

Невинномысск досрочно завершил годовой план по доходам бюджета, достигнув результата в октябре, сообщил мэр Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

Исполнение бюджета города составило 1,8 млрд руб., что превысило показатели прошлого года на 407,1 млн руб. В 2023 году план был выполнен к 28 ноября, а в 2022 году — к 12 декабря, таким образом, нынешнее достижение стало рекордным. Основным драйвером роста стал налог на доходы физических лиц, поступления по которому за десять месяцев составили 1,143 млрд руб., превысив показатель 2024 года на 305 млн руб.

Значительный вклад внесли малый и средний бизнес — они обеспечили в этот период доходы в размере 108,3 млн руб. по упрощенной системе налогообложения и патентам, что на 9 млн руб. больше аналогичного периода прошлого года. В бюджете появились новые источники, такие как туристический налог, собравший 2,3 млн руб. Городские власти планируют продолжать динамичное наращивание доходов для поддержки социальных программ и дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры.

Михаил Миненков отметил, что финансовый успех стал своеобразным «вторым Новым годом» для города, символично отраженным в традиционном украшении новогодней елки финансистами администрации.

Станислав Маслаков