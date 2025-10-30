В Башкирии зафиксирован рекордный за два месяца недельный рост цен на бензин

С 20-го по 27 октября средняя стоимость бензина в Башкирии выросла на 0,59% до 61,37 руб. за литр — это самый резкий недельный рост цен с начала сентября.

По данным Росстата, сильнее всего подорожал автомобильный бензин марки АИ-92, который к 27 октября продавался в среднем за 58,99 руб. за литр, что на 0,60% дороже значений начала прошлой недели. Стоимость литра АИ-95 достигла 63,53 руб. (рост — 0,57%), марок АИ-98 и выше — 84,42 руб. (рост — 0,54%).

Дизельное топливо подорожало на 0,8% до 70,43 руб. за литр.

В среднем по России бензин за неделю подорожал на 0,4%, дизельное топливо — на 0,5%.

Идэль Гумеров