ФАС приостановила выбор подрядчика для ремонта аэродрома в аэропорту Барнаула

Строительная компания «СДС-строй» подала жалобу на аукцион по выбору подрядчика для выполнения капитального ремонта аэродрома в аэропорту Барнаула. Начальная цена контракта составляет 3,27 млрд руб. Определить исполнителя планировалось 30 октября 2025 года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заблокировала на период проверки заключение контракта, говорится в определении ведомства на сайте госзакупок. Жалоба будет рассмотрена 31 октября.

В частности, в строительной компании считают, что конкурсная документация содержит ряд противоречий, не позволяющих потенциальным участникам сформировать четкое понятие об условиях закупки. Например, в ней имеется неопределенность с датой начала выполнения работ и размером обеспечения исполнения контракта. В проекте договора говорится, что размер обеспечения контракта составляет 30%, однако не уточняется от какого именно значения следует отсчитывать 30%. «Кредитные организации отказывают нашему предприятию в выдаче независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта, обосновывая это неопределенностью конкурсной документации», — указано в жалобе.

Кроме того, в проекте контракта имеются противоречивые условия, которые необоснованно сужают круг потенциальных участников и противоречат технологии работ, считает заявитель.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить капремонт бетонных и асфальтобетонных покрытий взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перрона, обновление светосигнального оборудования. Все работы должны завершиться в течение 781 дня с даты заключения контракта. Заказчик — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

ООО «СДС–Строй» зарегистрировано в Кемерове в 2006 году, работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Учредителями общества являются ООО «Бизнес-Технологии» и ООО «Шевелевское», каждое владеет 50% долей. Выручка компании в 2024 году составила 31,8 млрд руб., чистая прибыль 46 млн руб.

Лолита Белова