Европейские сезоны. Архитектура Стиля

В начале октября в историческом зале ТЦ «Европа» состоялось долгожданное открытие осенней главы проекта «Европейские сезоны».



В этот раз гостей мероприятия ожидал не просто показ, а настоящий художественный перформанс, где организаторы творчески подошли к исследованию эстетического кода города, переводя строгий ритм екатеринбургской архитектуры на язык современных силуэтов и фактур.

Новый сезон в ТЦ «Европа» — это интеллектуальный манифест, где наследие встречается с современностью, создавая уникальный диалог между прошлым и будущим, искусством и модой, а также самим торговым пространством и городом.

В течение вечера стилисты Мария Марыгина и Анастасия Вертиль представили свое видение стиля через призму знаковых зданий города: от особняков 19-го — начала 20-го веков до современных комплексов. Историю архитектуры города на событии открывали видеопрезентации здания купца Коробкова (ныне ТЦ «Европа»), а в завершение предстал стиль 21-го века, который изящно воплотил новый жилой комплекс 19/05 от TEN Девелопмент.

Партнерами события выступили TEN девелопмент — Клубный дом 19/05, бутики TWINSET, EXTERIOR, LA BORSA, GEORGE SHAGASHVILI, PESERICO, OKEY, BOSS, MARELLA, MAX&Co, VELA MODA INTIMA, BEST OF и Модный Дом Rubleffka. Организацией яркого события выступило агентство Freedom.