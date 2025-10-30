Крупные учения по ликвидации нарушений электроснабжения прошли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошли масштабные учения по ликвидации нарушений электроснабжения при низких температурах, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Мероприятие было организовано министерством энергетики региона и администрацией города.

Целью учений была проверка готовности энергосистемы к зимнему периоду. В учениях участвовали специалисты Свердловского регионального диспетчерского управления, филиалов «Россетей», Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК), «Т Плюс», Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), «Водоканала», областного МЧС и других служб. Директор Свердловского РДУ Олег Ефимов отметил, что тренировка показала высокую слаженность действий всех участников и готовность региона к зимнему сезону 2025-2026 годов.

Согласно сценарию учений, без электричества остались более 360 тыс. человек, предприятия, больницы, школы и объекты ЖКХ из-за аварийного отключения на подстанции. Аварийно-восстановительные работы были выполнены в минимальные сроки, что позволило оперативно восстановить подачу электроэнергии на важные объекты, в том числе при невозможности оперативного включения основных систем подстанции. На учениях отработали взаимодействие между диспетчерскими центрами, энергетиками и службами МЧС, а также обмен информацией в условиях ограниченного времени.

