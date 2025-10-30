Ярославскую «Неделю промышленности» продлят на два дня

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил продлить региональную «Неделю промышленности» с пяти до семи дней. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Правительство Ярославской области Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Правительство Ярославской области Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

«Время проведения Недели промышленности необходимо увеличить, включив выходные, с пяти до семи дней»,— сказал господин Евраев на заседании правительства.

В этом году традиционный День промышленности был впервые преобразован в многодневное мероприятие, которое проходило с 29 сентября до 3 октября в КЗЦ «Миллениум». Событие было совмещено с профориентационным форумом.

В итоге Неделю промышленности посетили почти 25 тыс. человек, включая 2,5 тыс. представителей бизнеса и 10,5 тыс. школьников. Главным мероприятием недели стала межотраслевая выставка, на которой 80 ярославских предприятий показали свои разработки и продукцию.

Алла Чижова