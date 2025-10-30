Инвестор завершил строительство третей очереди логопарка «Емельяновский»

Компания «Мега-строй М» завершила строительство третьей очереди производственно-логистического комплекса (ПЛК) «Емельяновский» в Красноярском крае. Общая площадь четырех корпусов составит 137 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба КИП «Енисейская Сибирь».

Как писал «Ъ-Сибирь», на территории ПЛК будут располагаться складские помещения класса А и офисы. Строительные работы планируется завершить в первом квартале 2026 года. На данный момент строительные работы выполнены на 80%.

Суммарный объем инвестиций в проект оценивается в 30 млрд руб. Первым арендатором парка стал Ozon, который готовит к открытию свой фулфилмент-центр. Также площади в ПЛК арендуют Wildberries и «Сберлогистика».

Логопарк «Емельяновский» находится вблизи деревни Старцево Емельяновского района, его общая площадь составляет около 600 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 138 га.

Александра Стрелкова