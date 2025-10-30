В Челябинской области утилизировали две партии санкционного сыра

В торговом комплексе Тракторозаводского района в Челябинске обнаружили две партии санкционного сыра. Продукцию изъяли и сожгли в печи, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сыр был произведен в Германии и Голландии. Индивидуальный предприниматель, реализующий продукцию, также не смог предоставить ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающих качество и безопасность продуктов.

«Все участники оборота такой продукции будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства»,— отметили в Россельхознадзоре.