Ремонт Яковлевского круга в Ярославле обойдется в 300 млн рублей

На реконструкцию Яковлевского круга в Ярославле потребуется 300 млн руб. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров на депутатских слушаниях, уточняет портал Yarnews.

По его словам, в 2026 году точно приступят к работам. Для ремонта уже готова ПСД, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Сейчас власти готовятся к торгам для выбора подрядчика.

Господин Овчаров отметил, что пока неизвестен объем средств, которые город получит из областного дорожного фонда. Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что финансирование по этому проекту имеется.

Напомним, что в настоящий момент загруженность данного участка дороги вызывает обеспокоенность у горожан.

Алла Чижова